L’enseignant Abdulkhaliq Abdulrahman, assassiné par des bombardements turcs dans la province autonome du Kurdistan (Irak)

Communiqué de SUD éducation

jeudi 20 août 2020

C’est la 7e victime civile depuis que la Turquie a entamé une campagne militaire contre le PKK au nord de l’Irak, au mépris de tout respect des lois et frontières internationales. Les drones et les avions de chasse turcs bombardent les villages, blessant et tuant les habitant-e-s et occasionnant de gros incendies. Ces attaques s’inscrivent dans la continuité des actions de l’état turc pour écraser les forces luttant pour l’autodétermination du peuple kurde.

SUD éducation adresse ses condoléances à la famille de Abdulkhaliq Abdulrahman, réaffirme son soutien à l’autodétermination du peuple kurde, et appelle les organisations syndicales et internationales à dénoncer la sale guerre menée par la Turquie.

On August 19, 2020, Abdulkhaliq Abdulrahman, a 60-year-old teacher from the Kani Masi region near Duhok in the autonomous province of Kurdistan (Iraq) was murdered by turkish bombings. He is the 7th civilian victim since Turkey began a military campaign against the PKK in northern Iraq, with no respect for international law and borders. Turkish drones and fighter planes bombed villages, injuring and killing residents and causing massive fires. Those attacks are a straight continuation of the turkish state’s actions against the forces fighting for the self-determination of the Kurdish people.

Sud Éducation sends its condolences to the family of Abdulkhaliq Abdulrahman and reaffirms its support for the self-determination of the Kurdish people, and calls on trade unions and international organizations to denounce the colonial and imperialist war waged by Turkey.