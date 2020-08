Pour la rentrée, rien n’est prêt : SUD éducation dénonce l’irresponsabilité du ministère

Communiqué de SUD éducation

mercredi 19 août 2020

À bientôt une semaine de la rentrée des classes, le ministère n’a à ce stade donné aucune information sur le déroulement de la rentrée. Le protocole sanitaire date du 20 juillet. Or depuis, la situation sanitaire a manifestement évolué. Le gouvernement a annoncé l’obligation du port du masque dans les entreprises, de nombreux maires et préfets le généralisent, y compris dans l’espace public.

L’École et l’Université ne sont pas en-dehors de la société. Il n’y a pas de raison pour que les précautions sanitaires qui se généralisent n’y trouvent aucune traduction concrète, alors que l’on sait que ce sont les lieux de travail qui constituent, dans la période récente, les principaux foyers de propagation du virus.

Il est donc urgent de faire évoluer le protocole sanitaire dans ce sens, et de mettre en œuvre des principes généraux qui s’imposent aujourd’hui comme incontournables : port et gratuité du masque, ventilation des salles de classes, limitation des effectifs, limitation des brassages entre élèves. SUD éducation exige l’organisation immédiate de discussions avec les organisations syndicales aux différentes échelles concernant le protocole et son application, et la communication au plus vite d’informations claires aux personnels.

SUD éducation sera vigilante à ce que ce protocole respecte les droits et conditions de travail des personnels, notamment en ce qui concerne le télétravail, qui ne peut être imposé, et l’utilisation du numérique. Nous porterons également nos exigences sur le plan pédagogique : la mise en œuvre du protocole ne saurait produire une école vide de sens et de contenu, au détriment des apprentissages et du bien-être des élèves.

Le ministre Blanquer montre une nouvelle fois son irresponsabilité et son incapacité à prendre la mesure de la situation. Rappelons que SUD éducation avait dès le printemps revendiqué un plan d’urgence pour la rentrée, détaillant un ensemble de mesures à même d’assurer une rentrée sereine sur le plan sanitaire et qui fasse sens sur le plan pédagogique.