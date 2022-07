Le secrétariat d’État à la jeunesse sous la tutelle du ministère des armées : une vision autoritaire et rétrograde de la jeunesse

À l’occasion du remaniement ministériel, Sarah El Haïry a été nommée secrétaire d’État chargée de la jeunesse. Son portefeuille inclut désormais le service national universel et est rattaché conjointement au ministère de l’Éducation nationale et à celui des armées.

Cela montre que le SNU est bien une entreprise de militarisation de la jeunesse, et non un encouragement à l’exercice de la citoyenneté comme le présentent ses promoteurs·trices. D’autre part, ce rattachement au ministère des armées est un symbole de la vision qu’a le gouvernement de la jeunesse, réactionnaire et autoritaire.

Cette volonté de mise au pas de la jeunesse, en miroir avec le rattachement de l’Enseignement professionnel au ministère du Travail, de Pôle emploi et de l’insertion, est inacceptable. Le travail conjoint du ministère de l’Éducation nationale avec celui des armées acte une dérive idéologique à l'œuvre depuis plusieurs années, notamment à travers les perspectives que cela ouvre en termes de partenariat.

SUD éducation dénonce depuis de nombreuses années la mise en place du SNU, notamment dans le cadre du collectif “Non au SNU”, et continuera à en revendiquer l’abrogation.